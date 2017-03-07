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Из водоема в Вольске извлекли тело женщины

Новости / ЧП
Из водоема в Вольске извлекли тело женщины

Личность погибшей устанавливается.

Сообщение об обнаружении в водоеме на территории Вольска тела неизвестной женщины поступило в правоохранительные органы 4 марта. По информации СУ СКР по Саратовской области, на вид утопленнице 30-45 лет. Следователем территориального подразделения СК совместно с судебно-медицинским экспертом осуществлен осмотр тела, в ходе которого каких-либо повреждений не обнаружено. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти женщины могло стало общее переохлаждение организма.

В следственном управлении подчеркнули, что появившаяся ранее на ряде интернет-ресурсов информация о криминальном характере смерти погибшей не соответствует действительности. Следственным путем установлено, что признаки насильственной смерти у нее отсутствуют.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности погибшей, ее образа жизни, а также причин и обстоятельств произошедшего.

Фото http://pasmi.ru