Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на неэпидемическом уровне
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 12 169 заболевания ОРВИ, в том числе 8 326 случаев заболевания среди детей.
По информации регионального минздрава, уровень заболеваемости находится на неэпидемическом уровне, в целом по населению ниже расчетного эпидемического порога на 13,57%.
Министерство призывает саратовцев придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.
С момента появления симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением – грипп опасен и коварен своими осложнениями.
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