В Саратове состоится Фестиваль единоборств
Соревнования пройдут 11 и 12 марта в монтажном колледже.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, областной фестиваль единоборств, силовых и других видов спорта пройдет под девизом "Мы за здоровый образ жизни в здоровой окружающей среде!".
В рамках данного фестиваля состоится Кубок Саратовской области по тайскому боксу, панкратиону, рукопашному бою, а также первое в истории нашей области официальное Первенство по воркауту.
Фото http://altaivesti.ru