Из Саратова в Казахстан пытались завезти подсолнечник без санитарных документов
2 марта на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» инспекторами регионального управления Россельхознадзора было выявлено нарушение карантинного законодательства при вывозе подкарантинной продукции с территории Российской Федерации автомобильным транспортом.
Как сообщили в ведомстве, вывозился подсолнечник общим весом 23240 кг. Фитосанитарная документация на данный груз предоставлена не была.
По итогам проведенного карантинного фитосанитарного контроля на владельца груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства собственнику груза выдано предписание о возврате партии подсолнечника для оформления фитосанитарного сертификата.
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