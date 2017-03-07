7 марта 2017 03:20 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 06 марта
Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на неэпидемическом уровне
16:33 | 06 марта
В Саратове состоится Фестиваль единоборств
15:12 | 06 марта
Из Саратова в Казахстан пытались завезти подсолнечник без санитарных документов
14:30 | 06 марта
За последние дни в области зарегистрировано два происшествия на воде
13:13 | 06 марта
Открылась "горячая линия" по вопросам экологии
12:00 | 06 марта
Стартует продажа льготных проездных на апрель
10:27 | 06 марта
В совете директоров Бинбанка будет руководить Михаил Гуцериев
09:15 | 06 марта
В Энгельсе два человека погибли на пожаре
18:00 | 03 марта
Анжелика Косачева выиграла "серебро" международного турнира в Италии
17:27 | 03 марта
Академдрама представляет "Правила поведения в современном обществе"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Из Саратова в Казахстан пытались завезти подсолнечник без санитарных документов

Новости
Из Саратова в Казахстан пытались завезти подсолнечник без санитарных документов


2 марта на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» инспекторами регионального управления Россельхознадзора было выявлено нарушение карантинного законодательства при вывозе подкарантинной продукции с территории Российской Федерации автомобильным транспортом.

Как сообщили в ведомстве, вывозился подсолнечник общим весом 23240 кг. Фитосанитарная документация на данный груз предоставлена не была.

По итогам проведенного карантинного фитосанитарного контроля на владельца груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства собственнику груза выдано предписание о возврате партии подсолнечника для оформления фитосанитарного сертификата.

Фото http://domovouyasha.ru