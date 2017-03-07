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За последние дни в области зарегистрировано два происшествия на воде

Новости / ЧП
За последние дни в области зарегистрировано два происшествия на воде

МЧС предупреждает об опасности тонкого льда.

Как напомнили в пресс-службе регионального ведомства, в Саратовской области в 2017 году на водоемах погибли 8 человек в 5 происшествиях. Прошедшие выходные пополнили печальную статистику.

Так, 4 марта, в селе Малая Тополевка Энгельсского района из реки Каюковка было извлечено тело погибшего мужчины 1946 года рождения. Как оказалось, пенсионер уехал на рыбалку днем ранее, 3 марта, и не вернулся домой.

Еще один случай, закончившийся спасением, произошел сегодня. В 09.30 на телефон спасательной станции базы ГИМС г. Энгельса от ЕДДС поступил звонок о том, что на реке Сазанка просят о помощи два человека: мужчина и женщина провались под лед. Незамедлительно на судне на воздушной подушке «МАРС-700» госинспекторы Энгельсского отделения выдвинулись на место происшествия. Пострадавшие были обнаружены и подняты из воды. Их доставили на берег. От медицинской помощи спасенные отказались.

Для того чтобы предупредить несчастные случаи на водоемах области, инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические рейды по излюбленным местам рыбаков. В ходе подобных мероприятий сотрудники призывают к строгому соблюдению правил безопасности и просят не выходить на лед, чтобы избежать беды.

В период весеннего половодья родители должны уделить особое внимание своим детям. Необходимо объяснить им, что игры на льду могут закончиться трагедией, поэтому выходить на лед категорически нельзя.

Фото http://img.tyt.by