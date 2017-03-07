7 марта 2017 03:21 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 06 марта
Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на неэпидемическом уровне
16:33 | 06 марта
В Саратове состоится Фестиваль единоборств
15:12 | 06 марта
Из Саратова в Казахстан пытались завезти подсолнечник без санитарных документов
14:30 | 06 марта
За последние дни в области зарегистрировано два происшествия на воде
13:13 | 06 марта
Открылась "горячая линия" по вопросам экологии
12:00 | 06 марта
Стартует продажа льготных проездных на апрель
10:27 | 06 марта
В совете директоров Бинбанка будет руководить Михаил Гуцериев
09:15 | 06 марта
В Энгельсе два человека погибли на пожаре
18:00 | 03 марта
Анжелика Косачева выиграла "серебро" международного турнира в Италии
17:27 | 03 марта
Академдрама представляет "Правила поведения в современном обществе"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Открылась "горячая линия" по вопросам экологии

Новости
Открылась "горячая линия" по вопросам экологии


Она будет работать при аппарате уполномоченного по правам человека в Саратовской области.

Обращения от граждан, касающиеся экологических проблем и нарушений, принимаются по телефону 26-32-26 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а также в пятницу с 9.00 до 17.00. Кроме того, сообщить о нарушениях прав граждан в сфере экологии можно через интернет-приемную на сайте Уполномоченного (http://ombudsman64.ru).

Как сообщили в аппарате, на горячую линию можно сообщать о несанкционированных свалках, захламлении территорий отходами производства и потребления, сбросах неочищенных стоков в водоемы, загрязнении воздушной среды котельными и другими стационарными источниками промышленных выбросов, уничтожении зеленых насаждений и так далее.

Фото http://iic.vologda-portal.ru