Открылась "горячая линия" по вопросам экологии
Она будет работать при аппарате уполномоченного по правам человека в Саратовской области.
Обращения от граждан, касающиеся экологических проблем и нарушений, принимаются по телефону 26-32-26 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а также в пятницу с 9.00 до 17.00. Кроме того, сообщить о нарушениях прав граждан в сфере экологии можно через интернет-приемную на сайте Уполномоченного (http://ombudsman64.ru).
Как сообщили в аппарате, на горячую линию можно сообщать о несанкционированных свалках, захламлении территорий отходами производства и потребления, сбросах неочищенных стоков в водоемы, загрязнении воздушной среды котельными и другими стационарными источниками промышленных выбросов, уничтожении зеленых насаждений и так далее.
Фото http://iic.vologda-portal.ru