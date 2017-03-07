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Стартует продажа льготных проездных на апрель

Новости
Стартует продажа льготных проездных на апрель


Купить билеты городской общественный транспорт можно будет уже с завтрашнего дня.

По информации министерства социального развития области, по многочисленным просьбам граждан сроки реализации льготных проездных будут перенесены на более ранний срок. Завтра, 7 марта, стартует продажа единых социальных проездных билетов на апрель, которая продлится до 2 апреля. Указанные сроки реализации будут действовать и в последующие месяцы.

Проездные на март будут реализовываться до 14 марта. По состоянию на 10.00 часов 6 марта было реализовано 159 051 проездной билет на март, в том числе федеральным и региональным льготникам было продано 123 089 штук, обучающимся – 25 148 билетов, 10 814 билетов было бесплатно выдано в учреждениях социальной защиты населения.

В Саратове действуют 107 пунктов продажи единых социальных проездных билетов, в которых имеются проездные билеты всех видов. Дополнительно для удобства граждан открыты пункты продажи в ТЦ «Оранжевый» в Заводском районе и ТЦ «Хэппи Молл» в Ленинском районе.

Фото http://img.anews.com