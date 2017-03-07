7 марта 2017 03:21 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 06 марта
Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на неэпидемическом уровне
16:33 | 06 марта
В Саратове состоится Фестиваль единоборств
15:12 | 06 марта
Из Саратова в Казахстан пытались завезти подсолнечник без санитарных документов
14:30 | 06 марта
За последние дни в области зарегистрировано два происшествия на воде
13:13 | 06 марта
Открылась "горячая линия" по вопросам экологии
12:00 | 06 марта
Стартует продажа льготных проездных на апрель
10:27 | 06 марта
В совете директоров Бинбанка будет руководить Михаил Гуцериев
09:15 | 06 марта
В Энгельсе два человека погибли на пожаре
18:00 | 03 марта
Анжелика Косачева выиграла "серебро" международного турнира в Италии
17:27 | 03 марта
Академдрама представляет "Правила поведения в современном обществе"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Энгельсе два человека погибли на пожаре

Новости / ЧП
В Энгельсе два человека погибли на пожаре


Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, тела двух мужчин были обнаружены после тушения пожара в двухэтажном строении, расположенном в Энгельсе.

Сообщение о возгорании поступило в правоохранительные органы ночью 4 марта. После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин, возрастом от 20 до 30 лет. Кроме того, по предварительным данным с места трагедии с ожогами различной степени тяжести для оказания медицинской помощи госпитализировано не менее трех мужчин.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личностей погибших, причины возгорания, а также иных обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначены судебно-медицинские исследования.

Фото http://trassae95.comВ Энгельсе два человека погибли на пожаре