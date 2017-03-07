В Энгельсе два человека погибли на пожаре
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, тела двух мужчин были обнаружены после тушения пожара в двухэтажном строении, расположенном в Энгельсе.
Сообщение о возгорании поступило в правоохранительные органы ночью 4 марта. После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин, возрастом от 20 до 30 лет. Кроме того, по предварительным данным с места трагедии с ожогами различной степени тяжести для оказания медицинской помощи госпитализировано не менее трех мужчин.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личностей погибших, причины возгорания, а также иных обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначены судебно-медицинские исследования.
Фото http://trassae95.com