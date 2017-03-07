В совете директоров Бинбанка будет руководить Михаил Гуцериев
Во вторник, 28 февраля совет директоров Бинбанка обрел нового председателя. Согласно информации, распространенной одной из ведущих нефтяных компаний России в лице «Русснефти», на этот пост был избран основной владелец и руководитель совета директоров компании «Русснефть» Михаил Гуцериев. Он, стоит добавить, основал Бинбанк, и является его первым президентом.
В рамках вторичного заседания совета директоров Бинбанка также стал известен его новый состав. Помимо Михаила Гуцериева, в него были включены Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Микаил Шишханов, Сергей Марьин и др. Заседанию предшествовало общее собрание банковских акционеров, носившее внеочередной характер.
Ныне Бинбанк стабильно входит в число ведущих отечественных финансово-кредитных организаций, что убедительно иллюстрируется регулярными высокими оценками со стороны международных и российских рейтинговых агентств. В оценках отдельно отмечаются надежность, стабильность и значительный потенциал Бинбанка. Добавим, что на территории Российской Федерации расположено не менее пяти сотен офисов этого финансового учреждения.