НВКбанк стал партнером Системы профессионалов фитнеса
АО «НВКбанк» и Система профессионалов фитнеса: клубов «Forte Club», «World Class» и «ФизКульт» подписали соглашение о сотрудничестве.
Целью совместной работы является пропаганда здорового образа жизни среди жителей Саратова и Энгельса.
- Занятия спортом помогают быть в «тонусе» и заряжают энергией на весь день, - отмечает Председатель Правления АО «НВКбанк» Владимир Кравцев. - Здоровая жизнь – это постоянное движение и активность во всем. К тому же, любовь к спорту позволяет достигать высот в карьере, ведь без стремления постоянно преодолевать новый рубеж не будет побед в других сферах деятельности. Поэтому Банк с огромным удовольствием стал партнером Системы профессионалов фитнеса: клубов «Forte Club», «World Class» и «ФизКульт». Желаем клиентам клубов «Forte Club», «World Class» и «ФизКульт» спортивных успехов и отличного настроения».