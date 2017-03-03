3 марта 2017 21:30 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 03 марта
Анжелика Косачева выиграла "серебро" международного турнира в Италии
17:27 | 03 марта
Академдрама представляет "Правила поведения в современном обществе"
16:03 | 03 марта
В Саратове открывается выставка "Предчувствие весны"
16:01 | 03 марта
НВКбанк стал партнером Системы профессионалов фитнеса
15:15 | 03 марта
В Саратове школьники сыграли в КВН
14:00 | 03 марта
Саратовцы отметили 100-летие Февральской революции
12:30 | 03 марта
В Саратове проверят отремонтированные в прошлом году дороги
11:44 | 03 марта
Вынесен приговор саратовцу, ударившему полицейского
11:11 | 03 марта
Данные проверки онкобольницы № 62 могут обернуться уголовным разбирательством
10:17 | 03 марта
С начала 2016 года в области добыло 4 тысячи особей кабана
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НВКбанк стал партнером Системы профессионалов фитнеса

Новости


АО «НВКбанк» и Система профессионалов фитнеса: клубов «Forte Club», «World Class» и «ФизКульт» подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью совместной работы является пропаганда здорового образа жизни среди жителей Саратова и Энгельса.

- Занятия спортом помогают быть в «тонусе» и заряжают энергией на весь день, - отмечает Председатель Правления АО «НВКбанк» Владимир Кравцев. - Здоровая жизнь – это постоянное движение и активность во всем. К тому же, любовь к спорту позволяет достигать высот в карьере, ведь без стремления постоянно преодолевать новый рубеж не будет побед в других сферах деятельности. Поэтому Банк с огромным удовольствием стал партнером Системы профессионалов фитнеса: клубов «Forte Club», «World Class» и «ФизКульт». Желаем клиентам клубов «Forte Club», «World Class» и «ФизКульт» спортивных успехов и отличного настроения».