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Данные проверки онкобольницы № 62 могут обернуться уголовным разбирательством

Новости


ИА «Росбалт» препарирует ситуацию с печально известной московской городской онкологической больницей № 62. Это лечебное учреждение осенью 2016 г. попало в новостные сводки благодаря выявленным во время инспекции Депздрава нарушениям. И вот стало известно о новых скандальных фактах, которые могут стать причиной уголовного разбирательства.

Из акта проверки в МГОБ № 62 следует, что в отделении химической терапии, возглавляемом Данилой Строяковским, была выявлена масштабная нехватка препаратов. «Дорогостоящие лекарства значились по документам, однако отсутствовали по факту, а в некоторые складские помещения проверяющих попросту не пустили». У инспекции возникла версия, что было задействовано две схемы: или фиктивная закупка препаратов, или «возврат» лекарств на завод для вторичного сбыта.

Конфликт, действующими лицами которого стали экс-главврач МГОБ № 62 Анатолий Махсон и Депздрав Москвы, начался минувшей осенью с решения Депздрава изменить статус больницы с автономного на бюджетный. Также было решено освободить г-на Махсона от его должности. Проведенная инспекция выявила ряд серьезных нарушений и констатировала факт того, что г-н Махсон фактически создал собственную «лечебную империю», получая серьезные преференции от того, что МГОБ № 62 обладала автономным статусом. В частности, средства от платных услуг использовались по своему усмотрению.

Также вокруг МГОБ № 62 сложилась сеть компаний, часть из которых связана с семьей руководителей учреждения. Анализ закупок показал, что итоговые стоимости контрактов отличались от начальных на несколько процентов или же не отличались вовсе.