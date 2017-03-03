Анжелика Косачева выиграла "серебро" международного турнира в Италии
В Италии, в городе Линьяно в эти дни проходит Международный рейтинговый турнир по настольному теннису «Lignano master open — 2017» среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
В индивидуальных соревнованиях у женщин бронзовый призер Паралимпиады-2012 года Анжелика Косачева в финале уступила украинке Наталье Косминой. Итоговый счет 3:1.
Стоит отметить, что на групповом этапе Анжелике удалось победить Космину со счетом 3:1.
Сегодня наша спортсменка будет выступать в командных соревнованиях.