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Анжелика Косачева выиграла "серебро" международного турнира в Италии

Новости / Спорт


В Италии, в городе Линьяно в эти дни проходит Международный рейтинговый турнир по настольному теннису «Lignano master open — 2017» среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

В индивидуальных соревнованиях у женщин бронзовый призер Паралимпиады-2012 года Анжелика Косачева в финале уступила украинке Наталье Косминой. Итоговый счет 3:1.

Стоит отметить, что на групповом этапе Анжелике удалось победить Космину со счетом 3:1.

Сегодня наша спортсменка будет выступать в командных соревнованиях.