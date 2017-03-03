Академдрама представляет "Правила поведения в современном обществе"

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Жан-Люк Лагарс — актер, режиссер, драматург и самый популярный в мире и у себя на родине, во Франции, современный театральный автор: его произведения переводят на многие иностранные языки, творчество изучают студенты, а пьесы ставят даже в Комеди Франсез. На Каннском фестивале минувшего года снятый по его пьесе «Это всего лишь конец света» фильм знаменитого режиссера Ксавье Долана получил Гран-При жюри. Типичный интеллектуал и не менее типичный представитель новой волны европейской драматургии, левак, нон-конформист и маргинал Лагарс, умерший в 1994-м в возрасте 38-ми, по-настоящему прославился уже после смерти.«Правила поведения в современном обществе» – наверное, самый известный и близкий зрителю его текст. Он написан как лекция, которая невероятно интересна, поскольку речь в ней идет о простых событиях жизни каждого человека. Вам знаком каталог обрядов и ритуалов, которым должен неукоснительно следовать каждый нормальный представитель среднего класса? Вы, например, знаете, что дарят на крещение мальчику? А девочке? А крестным? А какой длины должна быть фата на невесте, если ей за тридцать? А как одеваться жениху, пришедшему на смотрины? Как нужно вести себя в самые важные моменты человеческой жизни – на золотой свадьбе или похоронах? Не забудьте взять с собой на спектакль блокнот и ручку. Придется записывать. А, может, смысл жизни в том, чтобы в эти моменты просто прилично выглядеть?" - над этими и многими другими вопросами предлагают поразмышлять авторы спектакля.