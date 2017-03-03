В Саратове открывается выставка "Предчувствие весны"

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Сегодня в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Предчувствие весны». На ней представлены творческие работы Алены Мак. Это ее первая персональная выставка.Алена Мак – мастер реалистичной флористики, дизайнер украшений, инструктор по работе с металлическими глинами. Она с детства любила рисовать. Позднее начала пробовать свои силы в работе с новыми техниками и материалами. В 2012 году обучалась лепке из японской самозастывающей глины фирмы DECO. Позже узнала о тайской самозастывающей глине и прошла обучение работе с ней в московской студии Rowan Craft. Затем открыла для себя металлические глины. При их запекании глиняная составляющая выгорает, остается изделие из стопроцентного металла - бронзы, меди, серебра. В 2013 году она училась в Стамбуле у производителей таких глин. В 2015 году Алена Мак стала инструктором по работе с серебряной глиной фирмы «Аргентариум», официального представителя серебряной глины в России. В 2016 она обучалась основам ювелирного дела в саратовской ювелирной школе «Карат».Начав с изготовления подарков для друзей, теперь Алена принимает заказы на свои изделия и обучает желающих лепке в собственной мастерской.На выставке представлено более 60 авторских работ. Это цветочные композиции, изготовленные из полимерной глины, картины, украшения из металлической глины, а также фигурки, выполненные в уникальной голландской технике PAVERPOL. При этом изделия из текстиля, бумаги, замши, стекловолокна, глины и т.п. выглядят так, как будто сделаны из дерева, керамики, гипса, бетона или камня.В работах Алены Мак представлена еще одна необычная техника - шерстяная акварель: картины создаются из прядей разноцветной шерсти. Дополняют выставку картины в технике эбру. Это искусство рисования на воде, рисование жидкостями.В одном из интервью Алена сказала: «Всегда хотела, чтобы моя работа делала меня счастливым человеком. Помогло то, что я захотела отвлечься от домашних хлопот и заняться творчеством». Увидев в интернете фотографии цветов, вылепленных из полимерной глины, она решила сама сотворить такое чудо.Изготовление неувядающих цветов похоже на волшебство. Здесь соединяются знания по ботанике, использование особых приемов лепки, стремление воспроизвести каждую деталь как можно точнее. Последующая роспись цветка маслом напоминает живопись на холсте. С опытом цветы, рождающиеся под руками мастера, стали похожи на настоящие.Подснежники, розы, тюльпаны и орхидеи напоминают о близкой весне и дарят ощущение праздника. А загадочные существа, созданные фантазией автора и населяющие нашу выставку, заставляют поверить в сказку – весеннюю, наполненную цветами и радостью.В рамках презентации будет п3 марта 2017 г. в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Предчувствие весны». На ней представлены творческие работы Алены Мак. Это ее первая персональная выставка.Алена Мак – мастер реалистичной флористики, дизайнер украшений, инструктор по работе с металлическими глинами. Она с детства любила рисовать. Позднее начала пробовать свои силы в работе с новыми техниками и материалами. В 2012 году обучалась лепке из японской самозастывающей глины фирмы DECO. Позже узнала о тайской самозастывающей глине и прошла обучение работе с ней в московской студии Rowan Craft. Затем открыла для себя металлические глины. При их запекании глиняная составляющая выгорает, остается изделие из стопроцентного металла - бронзы, меди, серебра. В 2013 году она училась в Стамбуле у производителей таких глин. В 2015 году Алена Мак стала инструктором по работе с серебряной глиной фирмы «Аргентариум», официального представителя серебряной глины в России. В 2016 она обучалась основам ювелирного дела в саратовской ювелирной школе «Карат». Начав с изготовления подарков для друзей, теперь Алена принимает заказы на свои изделия и обучает желающих лепке в собственной мастерской.На выставке представлено более 60 авторских работ. Это цветочные композиции, изготовленные из полимерной глины, картины, украшения из металлической глины, а также фигурки, выполненные в уникальной голландской технике PAVERPOL. При этом изделия из текстиля, бумаги, замши, стекловолокна, глины и т.п. выглядят так, как будто сделаны из дерева, керамики, гипса, бетона или камня.В работах Алены Мак представлена еще одна необычная техника - шерстяная акварель: картины создаются из прядей разноцветной шерсти. Дополняют выставку картины в технике эбру. Это искусство рисования на воде, рисование жидкостями.В одном из интервью Алена сказала: «Всегда хотела, чтобы моя работа делала меня счастливым человеком. Помогло то, что я захотела отвлечься от домашних хлопот и заняться творчеством». Увидев в интернете фотографии цветов, вылепленных из полимерной глины, она решила сама сотворить такое чудо.Изготовление неувядающих цветов похоже на волшебство. Здесь соединяются знания по ботанике, использование особых приемов лепки, стремление воспроизвести каждую деталь как можно точнее. Последующая роспись цветка маслом напоминает живопись на холсте. С опытом цветы, рождающиеся под руками мастера, стали похожи на настоящие. Подснежники, розы, тюльпаны и орхидеи напоминают о близкой весне и дарят ощущение праздника. А загадочные существа, созданные фантазией автора и населяющие нашу выставку, заставляют поверить в сказку – весеннюю, наполненную цветами и радостью.В рамках презентации проведен мастер-класс по изготовлению цветов из полимерной глины.роведен мастер-класс по изготовлению цветов из полимерной глины.