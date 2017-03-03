3 марта 2017 11:27 ПЯТНИЦА
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По словам адвоката, арест Игоря Пушкарева был обжалован

Новости



Арестованный мэр Владивостока Игорь Пушкарев не считает себя виноватым в предъявленном ему обвинении в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.

Как пишет портал «Московский комсомолец», сторона защиты чиновника была шокирована февральским решением Басманного районного суда Москвы. 21 числа того месяца последний постановил о продлении ареста Игоря Пушкарева еще на три месяца. Адвокаты считают, что должных оснований для такого решения попросту не существует. В связи с этим, как сообщила представитель стороны защиты — адвокат Виктория Бурковская — в адрес Мосгорсуда была направлена апелляционная жалоба.

Стоит напомнить, что следствие прорабатывает версию того, что действия Пушкарева обернулись причинением ущерба МУПВ «Дороги Владивостока» в сумме более 158 млн. рублей и образованием кредиторской задолженности в размере более 800 млн. рублей.

Интересно, что, исходя из информации, размещенной на сайте сторонников Игоря Пушкарева, за девять последних месяцев его допрашивали лишь один раз. Было это 1 июня, в день ареста чиновника.