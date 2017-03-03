По словам адвоката, арест Игоря Пушкарева был обжалован
Арестованный мэр Владивостока Игорь Пушкарев не считает себя виноватым в предъявленном ему обвинении в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.
Как пишет портал «Московский комсомолец», сторона защиты чиновника была шокирована февральским решением Басманного районного суда Москвы. 21 числа того месяца последний постановил о продлении ареста Игоря Пушкарева еще на три месяца. Адвокаты считают, что должных оснований для такого решения попросту не существует. В связи с этим, как сообщила представитель стороны защиты — адвокат Виктория Бурковская — в адрес Мосгорсуда была направлена апелляционная жалоба.
Стоит напомнить, что следствие прорабатывает версию того, что действия Пушкарева обернулись причинением ущерба МУПВ «Дороги Владивостока» в сумме более 158 млн. рублей и образованием кредиторской задолженности в размере более 800 млн. рублей.
Интересно, что, исходя из информации, размещенной на сайте сторонников Игоря Пушкарева, за девять последних месяцев его допрашивали лишь один раз. Было это 1 июня, в день ареста чиновника.