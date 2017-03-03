3 марта 2017 21:30 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 03 марта
Анжелика Косачева выиграла "серебро" международного турнира в Италии
17:27 | 03 марта
Академдрама представляет "Правила поведения в современном обществе"
16:03 | 03 марта
В Саратове открывается выставка "Предчувствие весны"
16:01 | 03 марта
НВКбанк стал партнером Системы профессионалов фитнеса
15:15 | 03 марта
В Саратове школьники сыграли в КВН
14:00 | 03 марта
Саратовцы отметили 100-летие Февральской революции
12:30 | 03 марта
В Саратове проверят отремонтированные в прошлом году дороги
11:44 | 03 марта
Вынесен приговор саратовцу, ударившему полицейского
11:11 | 03 марта
Данные проверки онкобольницы № 62 могут обернуться уголовным разбирательством
10:17 | 03 марта
С начала 2016 года в области добыло 4 тысячи особей кабана
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Саратовцы отметили 100-летие Февральской революции

Новости
Саратовцы отметили 100-летие Февральской революции


Мероприятия, в которых приняли участие 229 подростков, организовали специалисты ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и его филиалов.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в Ртищеве прошел брейн-ринг «Революция в России: взгляд через столетия» для учащихся Шило-Голицынской средней общеобразовательной школы. На базе Татищевского лицея и СОШ №2 п. Светлый Татищевского района проведены интерактивные беседы «День истории», направленные на формирование чувства патриотизма в молодежной среде. Жители р.п. Лысые горы приняли участие в опросе «Неизвестная революция», организованном добровольцами филиала центра.

В Саратове на базе школы №8 и гимназии №4 прошли интеллектуальные игры «Зеркало истории: 17/17». В ходе мероприятий учащиеся узнали о значении революции в истории Российского государства и обсудили влияние революционных событий на социально-экономическое положение страны.

В октябре 2017 года пройдет второй этап мероприятий, посвященный Великой Октябрьской Социалистической революции.

Фото http://cdn.static3.rtr-vesti.ru