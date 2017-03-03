Саратовцы отметили 100-летие Февральской революции
Мероприятия, в которых приняли участие 229 подростков, организовали специалисты ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и его филиалов.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в Ртищеве прошел брейн-ринг «Революция в России: взгляд через столетия» для учащихся Шило-Голицынской средней общеобразовательной школы. На базе Татищевского лицея и СОШ №2 п. Светлый Татищевского района проведены интерактивные беседы «День истории», направленные на формирование чувства патриотизма в молодежной среде. Жители р.п. Лысые горы приняли участие в опросе «Неизвестная революция», организованном добровольцами филиала центра.
В Саратове на базе школы №8 и гимназии №4 прошли интеллектуальные игры «Зеркало истории: 17/17». В ходе мероприятий учащиеся узнали о значении революции в истории Российского государства и обсудили влияние революционных событий на социально-экономическое положение страны.
В октябре 2017 года пройдет второй этап мероприятий, посвященный Великой Октябрьской Социалистической революции.
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