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В Саратове проверят отремонтированные в прошлом году дороги

Новости
В Саратове проверят отремонтированные в прошлом году дороги


Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, глава региона поставил задачу министру Николаю Чурикову оперативно провести мониторинг состояния дорожного полотна после выполненного в прошлом году ремонта. По всем выявленным нарушениям он потребовал предъявить претензии подрядчикам, а там, где необходимо, устранить дефекты дорожного полотна.

В тот же день специальные комиссии выехали в районы области для осмотра качества дорожных работ, выполненных в прошлом году на федеральные средства. Комиссия сформирована из представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, администрации района, подрядных организаций.

Осмотр участков дорог пройдет в Саратове, Энгельсе, Вольске, Калининске, Балашове, Петровске, Марксе, Красном Куте, Новоузенске, Пугачеве, Ртищево и так далее. В министерстве напомнили, что на федеральные средства в размере боле 650 млн рублей были выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети в 16 городах области. В итоге приведено в нормативное состояние 1587 км улично-дорожной сети, отремонтировано более 976 тыс.м² покрытия.

Сейчас будет проверяться техническое состояние и содержание данных участков. На все выявленные комиссией дефекты будут составлены акты, недоделки подрядные организации должны будут устранить за свой счет.

Фото http://tver.spravedlivo.ru