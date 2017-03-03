В Саратове проверят отремонтированные в прошлом году дороги

просмотров: 79

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, глава региона поставил задачу министру Николаю Чурикову оперативно провести мониторинг состояния дорожного полотна после выполненного в прошлом году ремонта. По всем выявленным нарушениям он потребовал предъявить претензии подрядчикам, а там, где необходимо, устранить дефекты дорожного полотна.В тот же день специальные комиссии выехали в районы области для осмотра качества дорожных работ, выполненных в прошлом году на федеральные средства. Комиссия сформирована из представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, администрации района, подрядных организаций.Осмотр участков дорог пройдет в Саратове, Энгельсе, Вольске, Калининске, Балашове, Петровске, Марксе, Красном Куте, Новоузенске, Пугачеве, Ртищево и так далее. В министерстве напомнили, что на федеральные средства в размере боле 650 млн рублей были выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети в 16 городах области. В итоге приведено в нормативное состояние 1587 км улично-дорожной сети, отремонтировано более 976 тыс.м² покрытия.Сейчас будет проверяться техническое состояние и содержание данных участков. На все выявленные комиссией дефекты будут составлены акты, недоделки подрядные организации должны будут устранить за свой счет.Фото http://tver.spravedlivo.ru