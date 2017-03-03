Вынесен приговор саратовцу, ударившему полицейского

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По информации СУ СКР по Саратовской области, летом 2016 года в территориальном отделе полиции проводилась проверка по заявлению Смелика о безвестном исчезновении его 18-летнего сына. В ходе проверочных мероприятий установлено место нахождения молодого человека, а также выяснилось, что он ушел из дома, так как не желает проживать и общаться с отцом, в связи с чем проверочные мероприятия были завершены.- 11 ноября 2016 года Смелик вновь пришел в территориальный отдел полиции, где стал высказывать требования о необходимости предоставления ему сведений о месте нахождения его сына, в чем ему было отказано, так как подобной информацией полицейские на тот момент уже не обладали. Указанное вызвало недовольство у Смелика, в связи с чем он нанес сотруднику уголовного розыска удар кулаком в голову слева, причинив тем самым физическую боль и телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе управления.Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото http://regionsamara.ru