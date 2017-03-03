С начала 2016 года в области добыло 4 тысячи особей кабана
Самые многочисленные популяции обитают на территории Базарно – Карабулакского, Вольского, Воскресенского, Ивантеевского, Краснокутского, Лысогорского, Марксовского и Татищевского районов области.
По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, плотность популяции кабана в регионе доведена до значения 0,25 особи на 1000 га охотничьих угодий. Этот показатель рекомендован для предотвращения распространения африканской чумы свиней.
С ноября по январь комитетом проведен учет дикого кабана по местам концентраций. Всего в ходе учета было установлено 538 мест концентраций в 120 охотничьих угодьях.
Всего за 2016 год, а также истекший период 2017 года при проведении спортивной и любительской охоты и регулировании численности в регионе добыто 4000 особей кабана.
Итоговые данные учета кабана по местам концентрации показали плотность его популяции в количестве 2522 особи, в том числе 302 особи взрослых самцов, 558 взрослых самок. Доля сеголеток (молодых особей) составила 59,7 % от общего количества кабана.
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