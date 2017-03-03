В Саратове школьники сыграли в КВН
27-28 февраля в актовом зале Поволжского института управления имени П.А. Столыпина состоялись полуфинальные игры городского турнира «Школьной лиги КВН».
По информации городского комитета по образованию, за выход в финал боролись 12 команд из образовательных учреждений Саратова.
По итогам полуфинальных игр городского турнира первое место заняли команды «Можно и больше» (гимназия №31), «Пишем сами» (гимназия №3), «Теория большого взрыва» (физико-технический лицей №1). Вторыми стали команды «Стиляги» (школа №8) и «Привет» (гуманитарно-экономический лицей), третьими - «Сборная ДТДиМ по КВН» (Дворец творчества детей и молодежи) и «Ураганчики» (гимназия №1).
Финал турнира состоится 1 апреля.