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В Саратове пройдет выставка глиняных игрушек

Новости / Культура
В Саратове пройдет выставка глиняных игрушек


На ней будут представлены работы воспитанников детской школы искусств Новоузенска.

Открытие выставки «Калейдоскоп чудесных ремесел» состоится завтра в выставочном зале регионального центра поддержки одаренных детей. Детская школа искусств из Новоузенска представит в Саратове работы воспитанников преподавателя Елены Дубенцовой. В экспозиции будут собраны игрушки из глины, выполненные в технике народных промыслов: гжель, каргопольская, дымковская, филимоновская - всего более ста работ.

Помимо основной экспозиции глиняных игрушек, на выставке также можно будет увидеть расписные доски и тарелки, украшенные традиционными народными узорами.

В рамках открытия выставки преподаватель Новоузенской школы искусств Елена Дубенцова – мастер декоративно-прикладного искусства и специалист по глиняной игрушке - проведет мастер-класс «Изготовление игрушек из глины и ее роспись в различных видах техники». Дети получат редкую возможность не только узнать об истории и разновидностях народной глиняной игрушки, но и попробуют сами поработать с теплым материалом. Участники познакомятся с традиционными особенностями лепки и росписи русской, народной глиняной игрушки: каргопольской, дымковской, филимоновской, гжельской. Ребята смогут создать на бумаге собственный эскиз росписи и уже дома расписать свою игрушку красками, вдохнуть в новое произведение частичку своей души.

Фото https://fs00.infourok.ru