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В Саратове уничтожены томаты и баклажаны неизвестного происхождения

Новости
В Саратове уничтожены томаты и баклажаны неизвестного происхождения


Овощи были обнаружены сотрудниками регионального управления Россельхознадзорана одном из оптовых рынков города.

Как сообщили в ведомстве, в ходе мероприятия был выявлен факт нахождения в обороте подкарантинной продукции неизвестного происхождения – томатов свежих общим весом 1240 кг и баклажанов свежих – 137 кг.

При осмотре данной продукции было установлено, что на упаковочной таре с продукцией имелись явные признаки удаления маркировки. Владелец продукции отказался объяснить причины удаления маркировочных ярлыков, которые позволили бы определить происхождение и перемещение запрещенной продукции. При запросе документов, подтверждающих фитосанитарное состояние данной продукции, собственник не предоставил соответствующие документы.

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.07.2015 N 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" запрещенная продукция общим весом 1377 кг была изъята из оборота и уничтожена.

Фото http://omsk-news.net