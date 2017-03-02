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В Заводском районе выясняют обстоятельства гибели двух мужчин

Новости
В Заводском районе выясняют обстоятельства гибели двух мужчин


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 21 февраля днем в частном домовладении на улице Динамовской обнаружены тела 70-летнего хозяина жилища и его 43-летнего сына без признаков насильственной смерти. Со слов соседей, погибшие не работали, злоупотребляли спиртными напитки.

Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования причиной смерти каждого из них стала опухоль поджелудочной железы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото http://info-rm.com