В Новоузенском районе пройдет фестиваль тюльпанов
Мероприятие пройдет в окрестностях села Куриловка.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, гостей ждут разнообразные мастер-классы, театрализованные представления, фольклорные концерты, будет работать научно-исследовательская лаборатория, детская площадка с кукольным театром. На «Ярмарке ремесел» будет представлена выставка изделий художественной ковки, продукции из лозы, детские поделки, выполненные из различных материалов: бисер, соленое тесто, дерево. Для всех желающих будут доступны мастер-классы: роспись по камню, плетение из атласных лент, изготовление традиционной народной куклы, роспись по дереву, макраме, изготовление оберегов, лозоплетение. В рамках фестиваля будет организована выставка-продажа глиняных игрушек - в виде тюльпана и символа фестиваля степного сурка – тарбагана.
Кроме того посещение фестиваля тюльпанов войдет в новый двухдневный экскурсионный тур по достопримечательностям Краснокутского, Питерского и Новоузенского районов области.
Фото http://cs633223.vk.me