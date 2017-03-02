ТЮЗ готовит очередную премьеру

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Как рассказали в ТЮЗе, над спектаклем работает постановочная группа из Москвы: режиссёр – Наталья Шумилкина, художник – Мария Утробина, композитор – Иван Волков, художник по свету – Тарас Михалевский.«Последний папа» — современная сказка о девочке Ане, с которой никак не успевал поиграть её вечно занятой папа. До поздней ночи он сидел в стеклянном дворце и работал, а вечером старался «откупиться» от общения с дочерью новыми игрушками. Предоставленная сама себе, девочка стала искать приют в мире фантазий, призвав игрушки себе в сообщники. Но что делать, если грань между реальностью и фантазиями исчезнет? И почему теперь Ане придётся отправиться в очень-ультра-мега опасное путешествие по большому городу? Ответы на все эти вопросы можно узнать на спектакле «Последний папа» в Саратовском ТЮЗе.Режиссёр спектакля Наталья Шумилкина из Москвы уже дважды становилась участником творческой лаборатории «Четвертая высота» в Саратовском ТЮЗе, где делала эскизы по пьесам современных иностранных драматургов. В 2013 году она представила эскиз по тексту француженки Натали Фильон «Дзынь», в 2015 году — по «Закону Архимеда» испанца Жузепа-Марии Миро-и-Коромина. Наталья Шумилкина окончила режиссерский факультет Высшего театрального училища им. Б.Щукина, где сегодня является одни из педагогов, её спектакли идут в РАМТе, театрах Ногинска, Сергиева Посада, Ульяновска, Оренбурга и Оренбургской области и других городах России. Вместе с ней над «Последним папой» работает московская художница Мария Утробина, выпускница Школы-Студии МХАТ, музыку к спектаклю пишет актёр и композитор Иван Волков, к ним присоединится также художник по свету Тарас Михалевский, который в этом сезоне уже работал в ТЮЗе над постановкой «Майская ночь».В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Нина Пантелеева, артисты театра Анастасия Бескровная, Руслан Дивлятшин, Дарья Доронина, Александра Карельских, Елена Краснова, Алексей Кривега, Артём Кузин, Ирина Протасова, Евгений Сафонов, Михаил Селиванов, Михаил Третьяков, Александр Тремасов, Кристина Топчева, Артём Яксанов, Вера Яксанова.Фото http://cdn.static3.rtr-vesti.ru