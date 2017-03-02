Возбуждено очередное уголовное дело по факту нападения на фельдшера

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В Красноармейске по результатам доследственной проверки, связанной с очередным фактом избиения медицинских работников, в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).По информации СУ СКР по Саратовской области, днем 28 февраля данный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в больницу города Красноармейска для того, чтобы навестить в реанимационном отделении своего брата. В это время в лечебное учреждение прибыла бригада «скорой медицинской помощи», фельдшер которой не пропустил указанного мужчину в реанимацию ввиду несоблюдения им санитарных норм, а также нахождения в состоянии алкогольного опьянения.Будучи недовольным действиями медицинского работника мужчина нанес ему несколько ударов в лицо, причинив тем самым травмы носа и головы. Кроме того, злоумышленник ударил по лицу медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт. После произошедшего фельдшер был госпитализирован, а второй потерпевшей медицинская помощь оказана амбулаторно. Подозреваемого через непродолжительный промежуток времени на месте происшествия задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области.В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://img1.stavropolye.tv