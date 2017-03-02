Возбуждено очередное уголовное дело по факту нападения на фельдшера
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Красноармейске по результатам доследственной проверки, связанной с очередным фактом избиения медицинских работников, в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).
По информации СУ СКР по Саратовской области, днем 28 февраля данный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в больницу города Красноармейска для того, чтобы навестить в реанимационном отделении своего брата. В это время в лечебное учреждение прибыла бригада «скорой медицинской помощи», фельдшер которой не пропустил указанного мужчину в реанимацию ввиду несоблюдения им санитарных норм, а также нахождения в состоянии алкогольного опьянения.
Будучи недовольным действиями медицинского работника мужчина нанес ему несколько ударов в лицо, причинив тем самым травмы носа и головы. Кроме того, злоумышленник ударил по лицу медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт. После произошедшего фельдшер был госпитализирован, а второй потерпевшей медицинская помощь оказана амбулаторно. Подозреваемого через непродолжительный промежуток времени на месте происшествия задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото http://img1.stavropolye.tv