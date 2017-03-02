Директор дома работников искусств выиграла президентский грант
Размер финансирования определит министерство культуры РФ.
Директор областного дома работников искусств Инна Десницкая вошла в число победителей конкурса президентских грантов в области культуры и искусства по итогам 2016 года. Она представила на конкурс проект «Арт-карта Поволжья». По информации регионального министерства культуры, гранты президента выделяются каждый год. Из соискателей выбираются 100 лучших.
Задачей исследовательского проекта «Арт-карта Поволжья» является картирование культуры региона на основе анализа существующих программ поддержки искусства, осуществляемых государственными организациями в городах Приволжского федерального округа, опыта работы учреждений культуры (музеев, галерей, арт-центров), биеннальных и фестивальных проектов, деятельности общественных организаций (творческие союзы и объединения), системы образования в области культуры, индивидуальных художественных практик и частных инициатив в сфере современного искусства.
В ходе проекта будет создан интерактивный пополняемый информационной ресурс, отражающий динамичную картину художественной жизни Поволжья.
Межинституциональный исследовательский проект должен способствовать формированию общего информационного поля и расширению межрегиональных культурных связей, развитию креативных проектов, стимулирующих динамические процессы в искусстве и обществе, содействовать научным исследованиям современного искусства в регионах России и развитию внутреннего арт-туризма.
Фото http://gornoaltaysk.ru