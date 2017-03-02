Лицеисты из Саратова приняли участие в военно-историческом фестивале

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Шестнадцать учащихся лицея №37 стали участниками ежегодного всероссийского военно-исторического фестиваля "Победа". Команды проявили свои таланты и знания в литературном, медицинском, топографическом конкурсах, проверили свои силы в сборке оружия, стрельбе в тире, штыковом бою и так далее.Все конкурсные испытания были связаны с историей Сталинградской битвы. Участники находили и тушили зажигательные боеприпасы, переносили раненых на носилках, писали фронтовые письма. Задания выполнялись с элементами вооружения и экипировки Советской армии. Также ребятам предстояло ответить на вопросы по истории вооружения, амуниции и наград.Всего в мероприятии участвовали более 50 команд.Лицеисты участвуют в фестивале уже второй год подряд. В 2016 году школьники были отмечены в своей номинации и удостоены третьего места.Фото http://www.spas-extreme.ru