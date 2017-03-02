Электричка Калининск - Аткарск меняет расписание
Изменения вступят в силу 2 марта.
Согласно новому расписанию, поезд будет отправляться со станции Калининск в 14:23, с о.п. 71 км в 14:37, с о.п. 64 км в 14:47, с о.п. 62 км в 14:50, со ст. Лысые горы в 15:20, с о.п. 36 км в 15:33, с о.п. Юная в 15:46, с о.п. 17 км в 16:06, с о.п.11 км в 16:17, со ст. Красавка в 16:34. Прибытие на станцию Аткарск в 16:41.
Время отправления и прибытия поездов в расписании – московское. Пассажиров просят при планировании поездки учитывать разницу во времени.
Фото http://grozniy.bezformata.ru