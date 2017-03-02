В кинозале на "Рижской" покажут фильм "Жених"

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Завтра, 2 марта, в 15.00 в преддверии празднования международного женского дня, Саратовский областной киновидеоцентр приглашает на премьерный показ художественного фильма «Жених» (12+) режиссера Александра Незлобина.Сюжет новой российской комедии повествует о том, как немец Гельмут приезжает в Россию для женитьбы на русской красавице Алене. Счастливая пара едет в деревню, к родственникам невесты для знакомства. Казалось бы, ничего не предвещает угрозы, но в деревню также приезжает и бывший муж Алены - Анатолий. Актерский состав фильма яркий и запоминающийся. А самое главное, каждого героя, о котором повествует кинолента, можно встретить в реальной жизни.Напомним, еженедельно по четвергам в рамках проекта «Семейные киночетверги» в кинозале «На Рижской» организуется показ новых художественных и анимационных лент, рассчитанных на просмотр всей семьей. Так, 9 марта зрители могут увидеть художественный фильм «Мамы», 16 марта – анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь».Фото http://cs626119.vk.me