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В кинозале на "Рижской" покажут фильм "Жених"

Новости / Культура
В кинозале на "Рижской" покажут фильм "Жених"


Показ состоится в рамках программы «Семейный киночетверг».

Завтра, 2 марта, в 15.00 в преддверии празднования международного женского дня, Саратовский областной киновидеоцентр приглашает на премьерный показ художественного фильма «Жених» (12+) режиссера Александра Незлобина.

Сюжет новой российской комедии повествует о том, как немец Гельмут приезжает в Россию для женитьбы на русской красавице Алене. Счастливая пара едет в деревню, к родственникам невесты для знакомства. Казалось бы, ничего не предвещает угрозы, но в деревню также приезжает и бывший муж Алены - Анатолий. Актерский состав фильма яркий и запоминающийся. А самое главное, каждого героя, о котором повествует кинолента, можно встретить в реальной жизни.

Напомним, еженедельно по четвергам в рамках проекта «Семейные киночетверги» в кинозале «На Рижской» организуется показ новых художественных и анимационных лент, рассчитанных на просмотр всей семьей. Так, 9 марта зрители могут увидеть художественный фильм «Мамы», 16 марта – анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь».

Фото http://cs626119.vk.me