В Год экологии объявлен конкурс «Лучший экологический видеоролик»

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Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет.Конкурс проводится в 7 номинациях в различных жанрах: художественное видео, игровые ролики, документальные фильмы, анимация и так далее.Номинация «Сбережем ресурсы!» – о разумном расходовании энергии и ресурсов, энергосберегающих технологиях, о преимуществах альтернативной энергетики, «Поддержим эко-акции!» – об участии в экологических акциях и достигнутых результатах, «Воздух, вода, почва» – о технологиях и мероприятиях, направленных на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы, «Создание и защита лесов, озеленение городов» – о выращивании лесов на территории Саратовской области и защите их от пожаров, «Сохранение биоразнообразия и защита животных» – о сохранении редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Саратовской области, «Особо охраняемые природные территории Саратовской области»– о красоте родного края и ООПТ федерального, регионального и местного значения, «Уберем мусор!» – о вопросах, связанных с образованием коммунальных и промышленных отходов, о несанкционированных свалках, сортировке бытовых отходов и их вторичной переработке.Прием конкурсных работ осуществляется министерством природных ресурсов и экологии области до 11 апреля 2017 года.Фото https://1.bp.blogspot.com