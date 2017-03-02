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В саратовском кафе избили женщин-полицейских

Новости / ЧП
В саратовском кафе избили женщин-полицейских


По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, вечером 20 февраля две сотрудницы отдела исполнения административного законодательства территориального отдела полиции в составе УМВД РФ по городу Саратову прибыли в кафе, расположенное на улице Слонова, где в ходе проверочных мероприятий выявили нарушения административного законодательства. При этом в заведении присутствовали четверо мужчин, один из которых является владельцем кафе.

Будучи недовольным законными действиями полицейских, направленными на изъятие хранившегося там алкоголя, предположительно, двое из указанных мужчин применили к сотрудницам полиции насилие. После произошедшего все четверо покинули место происшествия, а потерпевших госпитализировали в лечебное учреждение с травмами головы.

В настоящее время следователями проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются личности злоумышленников, а также места их возможного пребывания. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://kubantv.ru