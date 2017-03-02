На границе с Казахстаном задержали крупную партию сельхозпродукции
В период с 01 января по 27 февраля в международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ «Озинки» пограничниками выявлено 9 автомобилей, перевозивших из Республики Казахстан в Российскую Федерацию сельскохозяйственную продукцию.
По информации регионального управления Россельхознадзора, в ходе проверки установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов на мясо баранины в количестве 20 кг, консервы рыбные в количестве 540 кг, консервы мясные в количестве 4968 кг, корма растительного происхождения в количестве 9500 кг, КРС убойный в количестве 1 головы, молоко пакетированное в количестве 385 кг и рыбу свежемороженую в количестве 30 кг.
В соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, груз был возвращен по месту выхода в Республику Казахстан. По фактам нарушений владельцы груза привлечены к административной ответственности.
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