Названо имя лучшего учителя Саратова
Им стал преподаватель биологии и экологии школы №77 Алексей Горбачев.
В Саратове состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В рамках отборочных этапов его учителя проводили открытые уроки, писали эссе, демонстрировали личный сайт, делились методическими приемами и даже участвовали в открытой дискуссии педагогического совета.
Победителем стал преподаватель биологии и экологии школы № 77 Алексей Горбачев. Он получил переходящий приз – хрустальную вазу из рук глава Саратова Валерия Сараева. Учитель информатики лицея № 2 Наталья Волоснова заняла третье место, второе – у преподавателя английского языка школы № 21 Марии Либерман.
Еще шесть участников конкурса получили призы в номинациях «Творчество и успех», «Активность и целеустремленность», «Учитель-исследователь», «Вдохновение и артистизм», «Сердце, отданное детям», «Сотрудничество и сотворчество».