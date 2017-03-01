1 марта 2017 14:08 СРЕДА
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12:40 | 01 марта
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Названо имя лучшего учителя Саратова
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Названо имя лучшего учителя Саратова

Новости
Названо имя лучшего учителя Саратова


Им стал преподаватель биологии и экологии школы №77 Алексей Горбачев.

В Саратове состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В рамках отборочных этапов его учителя проводили открытые уроки, писали эссе, демонстрировали личный сайт, делились методическими приемами и даже участвовали в открытой дискуссии педагогического совета.

Победителем стал преподаватель биологии и экологии школы № 77 Алексей Горбачев. Он получил переходящий приз – хрустальную вазу из рук глава Саратова Валерия Сараева. Учитель информатики лицея № 2 Наталья Волоснова заняла третье место, второе – у преподавателя английского языка школы № 21 Марии Либерман.

Еще шесть участников конкурса получили призы в номинациях «Творчество и успех», «Активность и целеустремленность», «Учитель-исследователь», «Вдохновение и артистизм», «Сердце, отданное детям», «Сотрудничество и сотворчество».