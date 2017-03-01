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В Саратове торжественно открыты два творческих проекта

Новости / Культура
В Саратове торжественно открыты два творческих проекта


28 февраля в зале Детского театрально-концертного учреждения стартовали два крупных культурных проекта: конкурс юных талантов «Новые имена губернии» и II Парад достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много золотых…».

Программа церемонии открытия объединила в себе самые разные жанры искусства: вокальное, театральное, инструментальное, исполнительское, хореографическое и др. Чтобы подчеркнуть преемственность традиции, в каждом номере наряду со взрослым поколением выступали и юные дарования. Зрители увидели номера сводного народного хора Саратовского областного колледжа искусств и детских музыкальных школ, народных коллективов – ансамбля народного танца «Варенька» и ансамбля народного танца «Забава». Проникновенно и трогательно о любви к России прозвучала песня «Реченька-река» в исполнении Марии Исайкиной и Инны Селифановой.

По словам министра культуры области Татьяны Гараниной, объединение двух проектов не случайно. Их главная цель – показать, сколько юных талантов проживает в Саратовской области. Их задача в том, чтобы каждого одаренного ребенка знали в лицо.

Заключительным аккордом мероприятия стало выступление сводного хора учащихся детских школ искусств с композицией «Детство, детство!».