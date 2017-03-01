В Красноармейске совершено нападение на двух медработников

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По информации СУ СКР по Саратовской области, вчера днем мужчина 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в больницу Красноармейска для того, чтобы навестить в реанимационном отделении своего брата. В это время в лечебное учреждение прибыла бригада «скорой медицинской помощи», фельдшер которой не пропустил указанного мужчину в реанимацию ввиду несоблюдения им санитарных норм, а также нахождения в состоянии алкогольного опьянения.Будучи недовольным действиями медицинского работника, мужчина нанес ему несколько ударов в лицо, причинив тем самым травмы головы. Кроме того, злоумышленник ударил по лицу медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться в конфликт. После произошедшего фельдшер был госпитализирован, а второй потерпевшей медицинская помощь оказана амбулаторно.Следователи территориального подразделения СК осуществили опросы очевидцев и пострадавших. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Фото http://gtrk-omsk.ru