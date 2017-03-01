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Московские детишки могут недополучить молока

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Как сообщает портал Утро.ru, с 2017 по 2019 г. поставками молочной продукции в столичные раздаточные пункты будет заниматься АО «Вимм-Билль-Данн».

Компании пришлось добиваться этого права дважды. Сначала она выиграла тендер в декабре 2016 г., а 20 января 2017 г. подписала контракт со столичным Департаментом здравоохранения. Подписание контракта спустя определенное время после окончания конкурса было продиктовано позицией ФАС усмотревшей ряд нарушений при проведении тендера. В частности, служба выдвинула претензии столичному ДЗМ (заказчику) и департаменту города Москвы по конкурентной политике (исполнительного органа) входят в противоречие с частью 3 статьи 56 Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ), то есть нарушают положения о проведении открытого конкурса.

Также в ФАС посчитали недостаточным доказательство «Вимм-Билль-Данн» о наличии собственного опыта государственных поставок, так как компания в качестве подтверждения своего заявления использовала договора, заключенные с ГУП «Столичные аптеки». Впрочем, это не остановило ДЗМ от заключения контракта с ВБД. Ряд московских ведомств высказывает справедливые опасения в том, что «Вимм-Билль-Данн» сумеет справиться с взятыми на себя обязательствами. Снабжение молочными продуктами льготных категорий населения — одна их важнейших забот администрации города.