В Воскресенском районе задержали четверых браконьеров
В ночь на 28 февраля 2017 года на территории охотхозяйства «Газсбытсервис» задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной охоте. Кроме этого обнаружен карабин «Сайга». Четвертый гражданин – водитель снегохода – скрылся.
Инспектор охотничьего хозяйства заметил автомобиль Toyota Land Cruiser с прицепом от снегохода. Вскоре к машине подъехал снегоход, который влачил за собой тушу кабана. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
Спортивно – любительская охота на кабана на территории Воскресенского района закрыта. Ущерб, причиненный животному миру, за незаконную добычу самки кабана будет оценен в 75 тысяч рублей.
После задержания, инспектор отправился по следам снегохода. Было найдено место боя кабана и 3 гильзы, которые направлены на исследования.