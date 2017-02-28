Romanova выпустит первый российский Power Bank
О выходе в серийное производство внешних аккумуляторов для смартфонов iPhone объявила российская компания ROMANOVA. В самое ближайшее время стартуют продажи уникального устройства отечественного производства.
Как отмечают эксперты, новый Power Bank соответствует всем параметрам зарубежных аналогов, при этом имеет некоторые отличия и преимущества. Главное из них – к смартфону устройство подключается напрямую, не требуется наличия проводов. При этом весит внешний аккумулятор всего 70 граммов, имеет компактную форму, что позволяет ему поместиться даже в дамскую сумочку.
Генеральный директор компании, выпускница «Стартап Академии Сколково» Наталья Романова отметила, что российские специалисты постарались решить проблему тяжелых и неудобных портативных зарядок, предложив пользователям лучшую замену. Что касается качественных характеристик Power Bank, то он может зарядить смартфон до двух раз (зависит от модели), при этом оснащен «турбо режимом».