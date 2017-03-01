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В Саратове будет работать выставка "Счастье рисовать Хвалынск"

Новости / Культура
В Саратове будет работать выставка "Счастье рисовать Хвалынск"


Торжественное открытие состоится 16 марта в арт-кофейне "Кофе и шоколад".

По информации министерства культуры области, в экспозиции будут представлены художественные работы юных участников Международного детско-юношеского пленэра им. П.А.Маскаева в Хвалынске.

География авторов выставки широка. Ребята приезжают на пленэр со всех концов страны: от Тюмени до Владикавказа, от Санкт-Петербурга до Орска. Среди участников есть и венгерские юные художники.

Международный детско-юношеский пленэр им.П.А. Маскаева впервые был организован в 2014 году Фондом развития детского и юношеского творчества. Теперь он проводится ежегодно.

Фото http://www.tatday-gallery.ru