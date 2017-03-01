В Саратове будет работать выставка "Счастье рисовать Хвалынск"
Торжественное открытие состоится 16 марта в арт-кофейне "Кофе и шоколад".
По информации министерства культуры области, в экспозиции будут представлены художественные работы юных участников Международного детско-юношеского пленэра им. П.А.Маскаева в Хвалынске.
География авторов выставки широка. Ребята приезжают на пленэр со всех концов страны: от Тюмени до Владикавказа, от Санкт-Петербурга до Орска. Среди участников есть и венгерские юные художники.
Международный детско-юношеский пленэр им.П.А. Маскаева впервые был организован в 2014 году Фондом развития детского и юношеского творчества. Теперь он проводится ежегодно.
Фото http://www.tatday-gallery.ru