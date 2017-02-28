В Саратове будут производить углеводородное волокно
На инвестиционном форуме в Сочи губернатор Валерий Радаев принял участие в подписании соглашения между правительством области и АО «НПК «Химпроминжиниринг».
По информации пресс-службы губернатора, данная компания входит в структуру Росатома. Согласно инвестпроекту, в Саратове будет создано новое производство синтетического волокна - прекурсора полиакрилонитрила (ПАН-прекурсора). Новый завод позволит обеспечивать углеводородным волокном как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и производства продукции гражданского назначения.
По словам Валерия Радаева, на территории Саратовской области для данной сферы деятельности есть все необходимое: исходное сырье для производства волокна, специалисты, необходимая логистика.
Согласно проекту, мощность нового саратовского завода составит 4 000 тонн/год (с последующим увеличением до 25 000 тонн/год). Реализация инвестиционного проекта позволит производить продукцию с максимальной эффективностью. Углеродное волокно используется при производстве конструкционных элементов из композиционных материалов. Их широкое применение растет с каждым днем как в стратегических, так и в гражданских отраслях промышленности.
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