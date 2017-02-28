В детском саде Новоузенского района детей кормили непроверенным мясом и рыбой
Нарушения выявлены в ходе проверки, организованной региональным управлением Россельхознадзора.
Как сообщили в ведомстве, на момент инспекции в обороте учреждения находилась и использовалась на пищевые цели животноводческая продукция: мясо птицы, рыба свежемороженая, яйцо куриное, колбасные изделия. Ветеринарные сопроводительные документы на нее представлены не были.
В ходе проверки принято решение об изъятии из оборота и уничтожении небезопасной продукции. Должностные лица привлечены к административной ответственности.