Подведены итоги операции ГИБДД "Нетрезвый водитель"

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По информации отделения пропаганды ГИБДД Саратова, ежедневно в мероприятии было задействовано свыше 30 инспекторов ДПС и 16 дружинников «Дорожного патруля».За три дня рейда было проверено 272 водителя управляющих транспортными средствами. Задержан 21 водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из которых 5 человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались, 2 нетрезвых водителя на момент задержания, оказались уже лишенными права управления транспортными средствами.В отношении водителей, повторно севших за руль после употребления спиртного, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Фото http://tonis.ua