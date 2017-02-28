Подведены итоги операции ГИБДД "Нетрезвый водитель"
Оперативно-профилактические мероприятия проводились с 23 по 26 февраля в вечернее и ночное время в целях профилактики ДТП, совершаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения.
По информации отделения пропаганды ГИБДД Саратова, ежедневно в мероприятии было задействовано свыше 30 инспекторов ДПС и 16 дружинников «Дорожного патруля».
За три дня рейда было проверено 272 водителя управляющих транспортными средствами. Задержан 21 водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из которых 5 человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались, 2 нетрезвых водителя на момент задержания, оказались уже лишенными права управления транспортными средствами.
В отношении водителей, повторно севших за руль после употребления спиртного, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Фото http://tonis.ua