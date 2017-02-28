В центре Саратова ограничат парковку
Данная мера вводится сегодня с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период мероприятий, посвященных старту проектов «Новые имена Губернии» и II парада достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много золотых».
По информации городского комитета дорожного хозяйства, до 16:00 будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта по правой стороне ул. Вольской от ул. Яблочкова до пр. Кирова по ходу движения транспорта, а также по ул. Киселева от ул. Горького до ул. Вольской.
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
Регулирование движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.