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В центре Саратова ограничат парковку

Новости
В центре Саратова ограничат парковку


Данная мера вводится сегодня с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период мероприятий, посвященных старту проектов «Новые имена Губернии» и II парада достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много золотых».

По информации городского комитета дорожного хозяйства, до 16:00 будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта по правой стороне ул. Вольской от ул. Яблочкова до пр. Кирова по ходу движения транспорта, а также по ул. Киселева от ул. Горького до ул. Вольской.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Регулирование движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.