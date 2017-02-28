Webformula: выведение медицинского сайта на высокие позиции в выдаче – важное преимущество на рынке медуслуг
Поисковое продвижение сайтов медицинской направленности – одна из важных задач, стоящих перед медицинскими учреждениями. Digital-агентство Webformula помогает ее решить, привлекая новых клиентов, повышая узнаваемость сайта и авторитет самого учреждения. Грамотное использование интернет-ресурсов способствует полноценной работе любой медицинской клиники.
Агентство по разработке и продвижению сайтов компании работает по ряду направлений: внутренняя оптимизация сайта, повышение конверсии, создание новых посадочных страниц, подготовка необходимого контента высокого качества и размещение его на ресурсе, улучшение поведенческих факторов. Предложение действует на территории всей страны. Медицинские клиники, заключившие договор с краснодарской компанией, получают самые высокие позиции в выдаче.