28 Февраля 2017 15:42 ВТОРНИК
Новости
13:22 | 28 февраля
Подведены итоги операции ГИБДД "Нетрезвый водитель"
12:15 | 28 февраля
В Саратове будут производить углеводородное волокно
11:02 | 28 февраля
В детском саде Новоузенского района детей кормили непроверенным мясом и рыбой
09:59 | 28 февраля
Romanova выпустит первый российский Power Bank
09:00 | 28 февраля
В центре Саратова ограничат парковку
20:19 | 27 февраля
Webformula: выведение медицинского сайта на высокие позиции в выдаче – важное преимущество на рынке медуслуг
18:00 | 27 февраля
В Екатериновке снят карантин по бешенству
16:44 | 27 февраля
В саратовской консерватории состоится I Всероссийский конкурс «Хоровая провинция»
15:35 | 27 февраля
125 балашовских школьников стали "юнармейцами"
14:48 | 27 февраля
Саратовский "Сокол" выиграл зимний Кубок Крыма
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Екатериновке снят карантин по бешенству

Новости
В Екатериновке снят карантин по бешенству


Ветеринарной службой в поселке в полном объеме выполнен комплекс мероприятий по ликвидации очага инфекции.

По информации управления ветеринарии правительства области, в населенном пункте в целях предотвращения распространения вируса привито 135 животных различных видов.

В течение последних двух месяцев новые случаи бешенства в Екатериновке не регистрировались.

С момента отмены карантина на указанной территории разрешен ввоз и вывоз животных.

Фото http://szao-info.com