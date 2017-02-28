В Екатериновке снят карантин по бешенству
Ветеринарной службой в поселке в полном объеме выполнен комплекс мероприятий по ликвидации очага инфекции.
По информации управления ветеринарии правительства области, в населенном пункте в целях предотвращения распространения вируса привито 135 животных различных видов.
В течение последних двух месяцев новые случаи бешенства в Екатериновке не регистрировались.
С момента отмены карантина на указанной территории разрешен ввоз и вывоз животных.
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