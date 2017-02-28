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В саратовской консерватории состоится I Всероссийский конкурс «Хоровая провинция»

Новости / Культура
В саратовской консерватории состоится I Всероссийский конкурс «Хоровая провинция»


Мероприятие пройдет с 15 по 18 марта.

По информации министерства культуры области, приоритетным для этого музыкального турнира является участие студентов нестоличных вузов.

Конкурс пройдет в двух возрастных группах. В категории «А» свое мастерство представят студенты средних учебных заведений, в категории «В» - студенты вузов. В каждой группе лучших выберут в двух номинациях: «Хоровое дирижирование» и «Сольное пение».

Участникам конкурса в номинации «Хоровое дирижирование» предстоит продемонстрировать свое искусство под рояль (с сопровождением и a capella) и поработать с хоровым коллективом. В третьем туре участники должны будут представить на суд жюри концертное исполнение произведения, выбранного по жребию из списка, предложенного оргкомитетом. Для этого каждому участнику будет выделено время для закрытой репетиции с хором. Во второй тур допускается 50% участников, но не более 8 человек. В третий – не более четырех.

В номинации «Сольное пение» участники младшей группы исполнят романсы русских композиторов XIX века и русские народные песни. Конкурсанты категории «В» представят арию зарубежного композитора и романс русского композитора в первом туре, и песню советского композитора – во втором.

Оценит конкурсантов компетентное жюри, в составе которого ведущие педагоги дирижерско-хоровых отделений московской, саратовской, казанской и астраханской консерваторий.

Фото http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com