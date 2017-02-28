125 балашовских школьников стали "юнармейцами"
В центре «Созвездие» Балашова состоялось торжественное вступление школьников района в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
По информации министерства образования области, первыми ряды юнармейцев пополнили обучающиеся кадетско-казачьих классов школы № 9 имени П.А. Столыпина г. Балашова, отряд юных спасателей школы № 7 г. Балашова, ученики школы с. Хоперское Балашовского района, курсанты Школы юных космонавтов имени А. А. Леонова, члены детских клубов «Щит и меч» и «Поиск» центра «Созвездие».
Торжественную клятву на верность юнармейскому братству принесли 125 школьников. В этот день ребята получили юнармейские значки и удостоверения. Флаг Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» юные жители Балашовского района получили от офицеров учебно-авиационной базы Балашова.
Фото http://pravoslavie58region.ru