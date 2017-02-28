Саратовский "Сокол" выиграл зимний Кубок Крыма
В турнире приняли участие двенадцать команд.
На групповом этапе саратовские футболисты одержали четыре победы, одна встреча завершилась вничью. В финале наша команда встречалась с «ТСК-Таврия» из Симферополя.
Первыми счет в игре открыли саратовцы, на 11-й минуте отличился Виталий Галыш. В первом тайме футболисты "Сокола" забили еще два мяча, а хозяева турнира ответили только одним голом.
Еще по одному году команды забили в добавленное время матча. Итоговый счет - 4:2.
Лучшим голкипером Кубка Крыма стал Артем Федоров из «Сокола». Капитан команды Владимир Романенко признан лучшим нападающим.
Фото http://krasnodar-news.net