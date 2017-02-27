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По факту нападения на фельдшера возбуждено уголовное дело

Новости
По факту нападения на фельдшера возбуждено уголовное дело


Нападавшему инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, утром 25 февраля 33-летний местный житель, находясь около городской клинической больницы № 9 Саратова, будучи недовольным тем, как фельдшер «скорой медицинской помощи» транспортирует на носилках его 27-летнюю сожительницу, нанес ему не менее одного удара головой по лицу. Медицинский работник получил перелом носа со смещением.

Следователями территориального подразделения СК проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, получены объяснения очевидцев. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе правоохранительного ведомства уточнили, что злоумышленник судом уже привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 12 суток.

Фото http://berezniki.bezformata.ru