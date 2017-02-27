По факту нападения на фельдшера возбуждено уголовное дело
Нападавшему инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.
Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, утром 25 февраля 33-летний местный житель, находясь около городской клинической больницы № 9 Саратова, будучи недовольным тем, как фельдшер «скорой медицинской помощи» транспортирует на носилках его 27-летнюю сожительницу, нанес ему не менее одного удара головой по лицу. Медицинский работник получил перелом носа со смещением.
Следователями территориального подразделения СК проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, получены объяснения очевидцев. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В пресс-службе правоохранительного ведомства уточнили, что злоумышленник судом уже привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 12 суток.
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